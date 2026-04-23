Дышать тяжело: Иркутск – один из самых грязных городов Приангарья

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области провели мониторинг качества атмосферного воздуха в Ангарске, Зиме, Иркутске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Шелехове. В некоторых из них выявлены опасные загрязнения.

Самым грязным из этого списка по итогам трех месяцев 2026 года стал Иркутск. Здесь превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано по бенз(а)пирену и бензолу. Превышение ПДК максимальной разовой отмечалось по бензолу, диметилбензолу, метилбензолу, этилбензолу, бутан-1-олу.

В Ангарске превышение ПДК среднесуточной фиксировалось по взвешенным веществам, в Зиме – по взвешенным веществам, углероду, в Шелехове – по бенз(а)пирену.

Результаты исследований направят в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер в рамках полномочий.

На территории Усолья-Сибирского, Свирска, Черемхово превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано.