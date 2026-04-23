Масштабное шествие «Бессмертного полка» пройдет в Иркутске

Иркутск в 2026 году в очном режиме поддержит всероссийскую акцию «Бессмертный полк». В ее рамках колонна людей с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдет по городским улицам. Мероприятие состоится 9 Мая, сообщает региональное правительство.

«В Приангарье шествие "Бессмертный полк" пройдет в Иркутске и еще на нескольких территориях региона. Остальные муниципалитеты выберут альтернативные форматы акции», – пояснили власти.

Ветераны и действующие бойцы на передовой запишут видеоролики с портретами своих дедов-фронтовиков и расскажут, как семейная история повлияла на их решение защищать Родину. Параллельно пройдет «Бессмертный полк на передовой» – портреты участников Великой Отечественной войны разместят в блиндажах и на военной технике в зоне спецоперации.

Приангарье поддержит и федеральный формат «Бессмертный полк на стадионе». Перед матчами в честь 81-й годовщины Победы игроки, тренерские штабы и бригады арбитров выйдут на поле с портретами родственников-фронтовиков. Болельщиков также приглашают присоединиться: каждый может прийти на трибуну с портретом своего героя.

Запланированы праздничные автопробеги. Колонны автомобилей, украшенных портретами героев, отправятся в малые населенные пункты и проведут у памятников или сельских клубов концерты для местных жителей и ветеранов.

В учреждениях и организациях по всей стране продолжат работу «Стены памяти». Портреты героев появятся на транспорте. В виде линеек и утренников акция «Бессмертный полк» пройдет в школах и в детских садах.

Также все желающие могут присоединиться к «Бессмертному полку» в онлайн-формате. Прием заявок на участие в онлайн-шествии уже открылось – оно продлится до 6 мая. Само шествие начнется 9 Мая. Первыми трансляцию увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего онлайн-шествие последовательно пройдет по всем часовым поясам России – от восточных границ до Калининградской области. В дополнение пользователи соцсетей смогут сменить аватары и поделиться историями героев на своих страницах.