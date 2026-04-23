Штрафы за обман потребителей могут вырасти в 10 раз

Россияне все чаще сталкиваются с ситуацией, когда заявленный на упаковке состав продукции не соответствует ее реальному физико-химическому и биологическому содержанию. К такому выводу пришли в комитете Совета Федерации по регламенту по итогам заседания комиссии по мониторингу законодательства в сфере госконтроля. Об этом пишет газета «Известия».

В документе комитета Совфеда подчеркивается, что действующие административные санкции за введение потребителей в заблуждение не пересматривались с 2014 года.

«Санкции за введение потребителей в заблуждение, установленные статьей 14.7 КоАП, не пересматривались с 2014-го. С учетом накопленной инфляции в 130% за период с 2014 по 2025 год штрафы (от 100 до 500 тыс. рублей для юрлиц) фактически декриминализуют обман потребителя, делая их уплату более выгодной, чем соблюдение требований», – говорится в документе.

Сенаторы указывают на острую необходимость кратного, до десяти раз, увеличения санкций.

По данным Роскачества, наибольшее количество фальсификата по итогам 2025 года было выявлено в меде, сыре для пиццы, оливковом масле и биологически активных добавках. В прошлом году Россельхознадзор обнаружил ДНК свинины в колбасных изделиях из мяса птицы, а в продукции комбината «Дубки» нашли незаявленный растительный компонент каррагинан. Помимо увеличения штрафов, сенаторы предлагают закрепить в законодательстве механизм автоматических санкций на основе данных государственной системы мониторинга, а также прекращать действие деклараций соответствия при систематических нарушениях.

Напомним, что в 2025 году российские предприниматели и граждане столкнулись с беспрецедентным ростом налоговых претензий. По данным аналитиков FinExpertiza, общая сумма доначислений и штрафов по итогам проверок выросла в полтора раза по сравнению с предыдущим годом и достигла 706,9 млрд рублей.