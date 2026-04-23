«Золотой» проезд: Приангарье – в лидерах по стоимости общественного транспорта в Сибири

Иркутская область вошла в тройку лидеров Сибири по стоимости общественного транспорта, уступив только Красноярскому краю. Подробности сообщает СИА со ссылкой на данные Иркутскстата.

Самый дорогой проезд в общественном транспорте по итогам марта 2026 года зафиксирован в Красноярском крае – 45,4 рубля. На втором месте Иркутская область – 45,2 рубля. Замыкает тройку Новосибирская область – 45 рублей.

Самый дешевый общественный транспорт в СФО наблюдается в Алтайском крае – 31 рубль, в Тыве – 34,7 рубля, Томской области – 36,8 рубля.