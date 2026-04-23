ВТБ нужно 700 млрд рублей для выполнения требований ЦБ

ВТБ необходимо привлечь до 700 млрд рублей дополнительного капитала, чтобы соответствовать новым требованиям Банка России по достаточности капитала в 2027–2028 годах. Об этом заявил президент банка Андрей Костин, сообщает Интерфакс.
Суть проблемы
ЦБ РФ с 2024 года поэтапно повышает «базельские надбавки». Это нормативы, которые служат финансовой подушкой безопасности для банков. Костин признал, что надежность капитала — это хорошо, но темпы ужесточения слишком быстрые.
Как банк будет искать деньги?
Чтобы закрыть «дыру» в 700 млрд рублей, ВТБ начал масштабную распродажу активов:
- Продажа активов: Банк избавляется от непрофильного бизнеса. В процессе находятся сделки по продаже «Росгосстраха», сельхозактивов, компании «Галс-Девелопмент» и медного месторождения в Армении.Также, по словам Костина, банк продал несколько гостиниц и ведет переговоры по продаже доли в капитале аэропорта Пулково.
- Дивиденды: На этом фоне банк перенес решение о дивидендах за 2025 год на май. Рынок отреагировал на новось негативно, акции просели на 2%.