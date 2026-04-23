Роскомнадзор заявил, что не ограничивает использование VPN для корпоративных целей внутри России

Роскомнадзор не ограничивает использование сетевых протоколов шифрования для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. При необходимости доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям предоставляется соответствующая возможность.

«Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», – говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

В ведомстве также отметили, что при необходимости использования протоколов VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям в соответствии с их заявлениями предоставляется соответствующая возможность.

По данным Роскомнадзора, в настоящее время возможность использования VPN для доступа к зарубежным ресурсам предоставлена для более чем 57 тысяч адресов и подсетей, принадлежащих 1730 предприятиям. Речь идет о компаниях, которым такая технология необходима для осуществления профессиональной деятельности и международного взаимодействия.

Ранее Минцифры РФ провело совещание с руководителями компаний и попросило крупные российские интернет-площадки ограничить доступ на их платформы пользователям с включенными VPN. С 15 апреля сервисам рекомендовано блокировать VPN-трафик. В противном случае компаниям пригрозили исключением из белых списков, если они в них есть, и другими санкциями.