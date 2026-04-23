Инфляция замедляется: ждём от ЦБ снижения ставки?

В России продолжается замедление годовой инфляции. По данным Росстата, к 20 апреля показатель снизился до 5,68% (с 5,77% неделей ранее). С начала года цены выросли на 3,16%.

Эти данные укрепили уверенность рынка в том, что на заседании 24 апреля Банк России снизит ключевую ставку. Большинство экспертов прогнозируют смягчение политики на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых.

Ранее представители ЦБ заявляли, что жесткая политика необходима для борьбы с волатильной инфляцией, которая вредит экономике сильнее, чем высокие ставки.