МИД России: непредсказуемость Трампа — главная проблема в отношениях с США

Заместитель главы МИД России Александр Панкин назвал непредсказуемость администрации президента США Дональда Трампа главной проблемой в отношениях между Москвой и Вашингтоном, которые находятся на низшем уровне, сообщает ТАСС из штаб-квартиры ООН.

«Сложность, вероятно, в том, что нет предсказуемости. Утром можно услышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, противоречащие и первому, и второму. Высокая степень непредсказуемости — главная проблема», — подчеркнул Панкин.

При этом он отметил, что прямые контакты лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на встрече в Аляске были «довольно плодотворными».

Также Панкин прокомментировал возможность продления США смягчения санкций в отношении российской нефти. По его словам, Россия всегда исходит из худшего сценария по этому вопросу. «Мы всегда ждем, что ничего хорошего не будет. Если происходит что-то хорошее — спасибо», — добавил замглавы МИД.

Ранее, 5 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «дух Анкориджа» исчезает, но отметил, что главным достижением переговоров стали не эмоции, а «конкретное понимание, достигнутое на основе предложений, внесённых Трампом и его командой».