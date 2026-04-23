ИНК запускает рейтинг социальной ответственности среди бюджетных учреждений и НКО в Иркутской области и Якутии

Иркутская нефтяная компания (ИНК) объявляет о запуске собственного рейтинга социальной ответственности года среди бюджетных учреждений и некоммерческих организаций в Усть-Кутском, Киренском, Катангском, Нижнеилимском районах Иркутской области, а также в Мирнинском и Ленском районах Якутии.

Участвовать могут НКО и муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие деятельность в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения и социальной защиты, при условии, что они зарегистрированы и ведут деятельность на территориях присутствия ИНК.

Победители рейтинга получат дополнительные баллы, которые будут учитываться при оценке проектов, подаваемых на участие в грантовых конкурсах компании.

Основной целью рейтинга является стимулирование деятельности и признание высокого уровня социальной ответственности бюджетных учреждений и НКО. Оценка участников осуществляется по четырем ключевым направлениям: участие в конкурсах, образовательная активность, информационная открытость и финансовая эффективность. Итоги будут подведены до конца года, а результаты опубликованы на сайте грантовых конкурсов ИНК.

Презентация рейтинга состоится 28 апреля в 15:00 по местному времени.

ИНК на постоянной основе поддерживает местные инициативы и проекты некоммерческих организаций в регионах своего присутствия. Компания с 2019 года ежегодно проводит грантовые конкурсы «Энергия родной земли» и «Район моей мечты». За весь период было подано 362 заявки, реализовано более 110 инициатив.