Приглашение на G20 есть, но что будет к декабрю — знает только Бог, — Панкин

Россия получила приглашение принять участие в саммите G20 в США на высшем уровне, сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости. Саммит запланирован на декабрь 2026 года и пройдет в Майами.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — отметил Панкин, комментируя возможность участия России.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш также подчеркнула, что американское председательство рассчитывает на участие всех лидеров стран G20, включая президента Владимира Путина. По её словам, США готовятся к возможному приезду российского лидера на мероприятие.