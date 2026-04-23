Тревожный сигнал: В Иркутской области зафиксирован резкий рост числа рекомендованных к увольнению

В России на 1 апреля 2026 года число работников, рекомендованных к увольнению, достигло 105 тысяч человек. За последние 10 месяцев этот показатель вырос на 43%, следует из данных Роструда, сообщает газета "Ведомости". Массовые сокращения пока не начались, но тренд на оптимизацию персонала усиливается.

Кто в зоне риска?

Лидерами по планируемым сокращениям стали Москва, Омская и Иркутская области, а также Красноярский край.

В Приангарье ситуация усугубляется проблемами в региональной экономике. Губернатор Игорь Кобзев признал, что в 2025 году область не досчиталась 25 млрд рублей налоговых доходов из-за падения прибыли нефтедобывающих компаний. В итоге власти были вынуждены верстать бюджет по «максимально консервативному сценарию».

Под удар чаще всего попадают сотрудники финансовой сферы, госслужащие и персонал больниц.

Причины: Бюджет и экономика

Эксперты называют две основные причины:

Бюджетный сектор: Сокращения связаны с нехваткой средств в федеральном и региональных бюджетах. Это касается налоговых инспекций и органов власти.

Частный сектор: На бизнес давят охлаждение экономики, падение спроса и высокая ключевая ставка ЦБ, делающая кредиты дорогими.

При этом, по данным SuperJob, массовые увольнения проводят только в 2% компаний. Остальные из-за дефицита кадров предпочитают переводить сотрудников на неполную неделю.