Индексация зарплат остается самым эффективным инструментом удержания ценных кадров в Сибири

Работодатели все чаще делают ставку на системные меры удержания сотрудников, а ключевым фактором для большинства компаний остается конкурентный уровень заработной платы. К такому выводу пришли аналитики hh.ru и сервиса кадрового ЭДО HRlink по итогам опроса российских компаний. Исследование показало, что индексация зарплат лидирует среди мер по снижению текучести кадров, эту практику применяют 46% работодателей.

По оценкам руководителей компаний, в том числе из Сибири, индексация зарплат остается не только самым распространенным, но и самым эффективным инструментом удержания персонала, что подтвердили 52% респондентов. Далее в списке востребованных мер следуют программа адаптации для новичков (35%), реферальная программа «Приведи друга» с бонусом (33%), а также признание заслуг, компенсируемое публичной похвалой, доской почета, внутренними наградами и мерчем (30%).

Среди других практик удержания кадров работодатели используют переход на более прозрачную систему оплаты труда и KPI (29%), ротацию персонала и горизонтальное движение (26%), обучение мягким навыкам (21%), а также сохранение гибридного или удаленного графика (17%). Менее распространены политика «честного графика» без переработок, оплата спорта, расширение программ ДМС и борьба с выгоранием. В hh.ru отмечают, что сибирские работодатели сегодня стараются удерживать сотрудников не только за счет повышения зарплат, поскольку во время «гонки зарплат» этот инструмент использовался особенно активно, но сейчас его возможности уже не так широки.

«Если компании нечем больше удержать сотрудников, то она вступает в гонку зарплат. И тогда узкие высококвалифицированные специалисты, которых мало, которых компании переманивают друг у друга, выставляют целый райдер работодателю: мне нужна такая-то зарплата, если это вахта – то оплата межвахтового периода, я перейду не один, а со своими людьми», – рассказала ранее Газете Дело HR-бизнес-партнер Оксана Уварова.