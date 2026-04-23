Острый дефицит новостроек зафиксировали Забайкалье и Бурятии

Наиболее выраженный дефицит новостроек фиксируется в Центральной России, а в целом проблема существует в 21 регионе страны. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Macon и девелоперской компании «Талан» в совместном исследовании, с которым ознакомились «Известия».

В список территорий с нехваткой нового жилья вошли Волгоградская, Оренбургская, Ульяновская и Кировская области, а также Марий Эл, Забайкалье, Карелия, Хакасия, Мордовия, Калмыкия, Алтайский край, Якутия, Бурятия и Чувашия.

Заместитель руководителя ГК «Остов» Надежда Луценко отметила, что дефицит качественного нового жилья в регионах, особенно в малых и средних городах, выражен очень остро. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что в ряде регионов темпы продаж жилья заметно опережают ввод новых объектов. По ее словам, в новых субъектах разрыв между реализованными квартирами и введенными в эксплуатацию новостройками достигает 1,5–1,7 раза. В перспективе проблема может распространиться и на другие территории, включая Ингушетию, Владимирскую и Кемеровскую области.

Директор по продажам в девелоперской компании Рустам Хамдамов уточнил, что есть территории, где активность застройщиков в принципе остается минимальной. Среди них Калмыкия, Ингушетия, Магаданская область, Республика Коми, Мурманская и Новгородская области, Республика Алтай, Севастополь, Камчатка и Мордовия. Дополнительным индикатором нехватки жилья стало расширение семейной ипотеки на вторичный рынок сразу в большинстве городов страны.

В апреле 2025 года в Иркутской области выдали первые «семейные» ипотеки на «вторичку». Ее могут взять жители Шелехова, Братска, Тулуна и Усолья-Сибирского. Одним из ключевых условий программы является возраст дома, в котором покупается квартира: он не должен превышать 20 лет, а сам объект недвижимости не должен находиться в аварийном состоянии.