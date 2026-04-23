T2 представила омниканальную платформу Umnico на АМОКОНФ

Мобильный оператор T2 развивает направление цифровых решений для бизнеса. Компания представила на бизнес-форуме АМОКОНФ платформу Umnico для омниканальной коммуникации с клиентами. Она позволяет организовать эффективное и удобное взаимодействие с заказчиками.

Оператор выступил специальным партнером бизнес-форума АМОКОНФ и представил обновленную линейку B2B-решений. В декабре 2025 года T2 приобрела платформу Umnico, интеграция которой усилила предложение для корпоративных клиентов и дополнила существующие сервисы инструментами для работы с обращениями.

Umnico – это омниканальная платформа, которая объединяет в одном окне все каналы общения с клиентами: мессенджеры, социальные сети, онлайн-чат на сайте и электронную почту.

Решение позволяет централизовать обработку обращений, распределять диалоги между сотрудниками, отслеживать историю коммуникации и снижать риск потери заявок. Платформа поддерживает интеграции с CRM-системами, сайтом и другими внутренними сервисами, а также включает инструменты маршрутизации диалогов и базовой аналитики. Это позволяет компаниям выстраивать сквозную работу с обращениями без разрозненных инструментов. Решение ориентировано в том числе на малый и средний бизнес, которому важно быстро внедрять понятные и масштабируемые цифровые инструменты.

«Сегодня бизнес сталкивается с конкретными вызовами – растет поток обращений, усложняется коммуникация с клиентами, повышаются требования к скорости и качеству сервиса. Мы развиваем B2B-решения, которые отвечают на эти задачи и помогают компаниям выстраивать управляемые процессы. Для нас важно делать продукты не только технологичными, но и понятными во внедрении и использовании, а самое главное – доступными для бизнеса любого масштаба», – Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Москва» Т2.

«Сегодня мы предлагаем бизнесу целую систему полезных цифровых сервисов. Помимо платформы Umnico, это и SMS-таргет, и корпоративная АТС, и M2M-услуги, и другие возможности для эффективного ведения бизнеса. Комплексно или по отдельности, все эти инструменты помогают предпринимателям выстраивать эффективное взаимодействие с заказчиками, наращивать клиентскую базу и прибыль. Мы помогаем компаниям развиваться и расти с помощью современных цифровых решений, и постоянно находимся в поиске новых, самых эффективных из них», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.

