«Массовое закрытие ресторанов в Иркутске не остановится»: эксперт о ситуации на рынке

Тревожная ситуация разворачивается на рынке общепита в Иркутске: фиксируется массовое закрытие заведений. Директор «Исттрэвэл»* Арминэ Абрамян рассказала корреспонденту СИА, что это только начало, – «исчезновение» ресторанов продолжится, по меньшей мере, до конца 2026 года.

Доходы упали — рестораны закрываются

«Я думаю, что, судя по текущим тенденциям, эта ситуация сохранится в ближайшее время, и до конца года будут ещё закрытия заведений», — сообщила собеседница агентства, отметив, что происходящее, в первую очередь, связано со снижением доходов населения.

По данным эксперта, люди стали меньше тратить и внимательнее подходить к оценке своего бюджета. Соответственно, упала посещаемость заведений и заметно сократилась оборачиваемость столов. Такая ситуация наблюдается по всей России.

«Исходя из собственного опыта и опыта коллег, с кем мы плотно общаемся, могу сказать, что проблема затронула не только Иркутск: Москву, например, это тоже очень сильно коснулось», — отметила Арминэ Абрамян.

Люди снижают затраты и на банкеты: свадьбы всё чаще становятся камерными (если раньше собирали 100–150 гостей, то сейчас — около 30–50). Сократилось и число туристов, которые раньше активно посещали местные рестораны: это напрямую отражается на выручке заведений.

Кроме того, для бизнеса ситуация осложняется ростом цен на продукты, НДС, тарифов на коммунальные услуги. Увеличиваются и другие статьи расходов.

«Отмечается удорожание оборудования, заработные платы должны быть в рынке – мы вынуждены, если можно так сказать, поднимать зарплаты до средней отраслевой нормы, и все это приводит, конечно, к повышению конечной стоимости блюд, создавая замкнутый круг, который усугубляет отток игроков с рынка, что мы, собственно, все и наблюдаем», – прокомментировала Арминэ Абрамян.

Стоит ли ждать оттепель

«На самом деле сейчас наблюдается очень интересная тенденция: несмотря на трудности в сфере общепита, за последний год мы видим запуск новых интересных заведений. И это, безусловно, является положительным знаком для нашего города. Если раньше я, приезжая из Красноярска, Москвы или Санкт-Петербурга, грустила из-за отсутствия гастрономического уровня в Иркутске, потому что мы сильно от них отставали, то уже в этом году у нас появились заведения, которые радуют гостей аутентичной локальной кухней, высоким сервисом и свежими концепциями», — заметила собеседница.

Она подчеркнула, что в столице Приангарья открываются не просто рестораны, копирующие чужие концепции, а самобытные, «совершенно не похожие на другие — новые, красивые, интересные, и это классно».

«Я уверена, что и во второй половине года нас будут ждать новые проекты, способные изменить ситуацию. Кроме того, большое количество ресторанов в городе усиливает конкуренцию, что положительно отражается на всех участниках рынка: приходится стремиться к соперникам и постоянно повышать свой уровень. В конкуренции улучшается как сервис, так и всё остальное», — подчеркнула эксперт.

Самые непоколебимые

По данным Арминэ Абрамян, есть заведения, которым удается выживать в столь непростые времена. Наиболее стойкими являются рестораны среднего сегмента — они лучше адаптируются к изменяющимся условиям и потребностям клиентов, а также качественный фастфуд. Труднее всего приходится люксу из-за снижения покупательской активности и высокой себестоимости. Однако и такие проекты при грамотном подходе могут выстоять.

Больше шансов пережить трудные времена и у ресторанов, которые входят в состав холдингов вместе с другими смежными бизнесами. Они чувствуют себя гораздо увереннее, считает эксперт, поскольку могут позволить себе думать не только о том, как нести постоянные расходы на ФОТ и продукты, но и инвестировать в развитие.

«Что касается в целом формата заведений и кухни, то мы наблюдаем на сегодняшний день усталость людей от высокой, но зачастую сложной и непонятной гастрономии. Современный гость ищет сейчас что-то более простое, понятное и лаконичное», — поделилась Арминэ Абармян. При этом посетители стали избирательнее — просто вкусной еды им уже недостаточно, заметила она. Им нужна особая приятная атмосфера: перед ресторанами стоит непростая задача её создать, при этом поддерживать высокий уровень сервиса, одновременно сохраняя качество блюд и средний чек.

«Вкусная еда, как нас учили в школе Новикова, — это базовый минимум. И люди приходят в рестораны не только для того, чтобы хорошо поесть, но и чтобы насладиться приятной атмосферой, расслабиться, уйти с положительными эмоциями. [Дать людям желаемое] — это такая задача со звёздочкой, и для успешного её решения необходимо ежедневно, еженедельно качественно анализировать все управленческие решения, шаги, их правильность и, конечно, реагировать на обратную связь и отклики наших гостей», — резюмировала Арминэ Абрамян.

*Компания «Исттревэл» входит в ГК «Истлэнд» — одного из лидеров туристической отрасли Иркутской области.