АТБ возвращает в линейку вклад «Ключевой» со ставкой до 17,3%

Азиатско-Тихоокеанский банк с 20 апреля 2026 года возобновляет оформление вклада «Ключевой». Процентная ставка по нему является переменной и привязана к ключевой ставке Банка России, а сам продукт позиционируется как средство защиты сбережений от инфляционного фактора.

Итоговая ставка по вкладу рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ минус один процентный пункт. При изменении КС она автоматически корректируется с даты вступления в силу нового значения.

По состоянию на 20 апреля 2026 года ключевая ставка Банка России составляет 15% годовых, существенно превышая уровень инфляции (5,9%). Таким образом, ставка по вкладу «Ключевой» на момент открытия – 14% годовых. Максимальная доходность с учетом ежемесячной капитализации процентов может составить 17,3% годовых при размещении средств на 3 года.

Вклад пополняемый, можно открыть на сроки от 182 до 1098 дней, то есть от шести месяцев до трех лет. Минимальная сумма размещения – 50 000 рублей.

При этом минимальный и максимальный размеры дополнительных взносов не ограничены. Проценты выплачиваются ежемесячно – по выбору клиента перечисляются на отдельный счет или капитализируются на вкладе.

По истечению выбранного срока вклад автоматически пролонгируется. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01%.

Оформить вклад «Ключевой» можно в офисах АТБ.

Азиатско-Тихоокеанский банк является участником системы страхования вкладов. Все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Рассчитать доходность и получить подробную информацию об условиях вклада «Ключевой» можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).