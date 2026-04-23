Альфа-Банк масштабно внедряет ИИ-тренажеры для обучения сотрудников

Альфа-Банк завершил пилот инновационных ИИ-тренажеров для развития навыков сотрудников и приступил к созданию собственного решения на базе Alfa AI. Технология позволяет сотрудникам практиковаться без отрыва от работы, оттачивая сложные сценарии диалогов.

В тестировании приняли участие сотрудники из пяти ключевых направлений: розничного и среднего бизнеса, малого и микробизнеса, сервиса и взыскания, а также ИТ-блока. Было отработано 14 сценариев. В результате индекс лояльности вырос более чем в два раза выше целевого значения, а оценка клиентов — на 13%. Кроме того, увеличилась скорость обслуживания: время обработки звонка сократилось на 6,4%, а доля решенных с первого обращения вопросов повысилась.

«Мы постоянно внедряем самые передовые технологии, которые помогают нашим сотрудникам развиваться более эффективно. ИИ-тренажеры — это прорыв в корпоративном обучении, позволяющий оперативно отрабатывать сложные сценарии в безопасной среде. Благодаря этому мы не только повышаем профессионализм команды, но и напрямую улучшаем клиентский опыт», — отметила Нино Кодуа, главный операционный директор Альфа-Банка.

В ближайшее время решение будет масштабировано на все ключевые подразделения банка, что сделает обучение еще более персонализированным и эффективным. Это позволит не только поддерживать высокий уровень сервиса, но и быстрее реагировать на новые вызовы рынка, сохраняя лидерство в инновациях и удовлетворенности клиентов.