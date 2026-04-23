Альфа-Банк получил статус титульного партнера Российской Премьер-Лиги

Альфа-Бан и Российская Премьер-Лига (РПЛ) объявляют о сотрудничестве, в рамках которого Альфа-Банк станет титульным партнером чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги. Соглашение начинает действовать в июле 2026 года, с начала нового футбольного сезона 2026/2027, и рассчитано на четыре года.

Турнир получит название «Альфа-Банк Российская Премьер-Лига». Это значимое спортивное партнерство даст дополнительные преимущества болельщикам — клиентам Альфа-Банка. Они смогут получить кэшбэк за покупку билетов, участвовать в конкурсах, связанных с чемпионатом, и мероприятиях, на которых будут присутствовать футболисты. Кроме того, Альфа-Банк создаст новую линию мерча, а болельщики всех клубов лиги смогут получить специальные гравировки на картах на тему футбола или любимого клуба.

«Статус титульного партнера главной футбольной лиги страны — огромная честь для нас. Мы в Альфа-Банке строим это партнерство, опираясь на нашу сильную экспертизу в поддержке большого спорта, наши ценности, где стремление к победе и командный дух приводят к самым высоким результатам. Уверен, что наше долгосрочное стратегическое партнерство придаст дополнительный импульс не только развитию самого турнира, но и всей футбольной культуре нашей страны», — поделился директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка, старший вице-президент Тимур Зулкарнаев.

«Я чрезвычайно доволен, что начиная с сезона 2026/27 Альфа-Банк станет титульным партнером Российской Премьер-Лиги. Верю, что наше сотрудничество сделает бренд РПЛ еще сильнее, а чемпионат — зрелищнее за счет ярких совместных активаций. Хочу выразить благодарность Альфа-Банку за конструктивный диалог в ходе переговоров и желание поддерживать и развивать российский футбол. У нас есть опыт взаимодействия с Альфа-Банком. На примере конкретной работы убедились, что наши амбиции, ценности и взгляды на развитие совпадают. Убежден, что нас ждет надежное, насыщенное событиями и впечатлениями сотрудничество!» — заявил президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев.