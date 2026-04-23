Альфа-Банк проведет масштабный Альфа-Саммит в Москве

Альфа-Банк, крупнейший частный банк России, вновь проведет Альфа-Саммит — масштабное мероприятие для поддержки диалога между бизнесом и властью. Событие состоится 28 апреля.

В Альфа-Саммите примут участие собственники и руководители крупных и средних компаний, а также представители регуляторов. Среди спикеров события — председатель Банка России Эльвира Набиуллина, Министр экономического развития Максим Решетников, главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский, генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев, сооснователь Иркутской нефтяной компании Марина Седых, генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков и другие представители бизнеса и регуляторов.

Участники Альфа-Саммита обсудят как сегодняшнее состояние российской экономики, так и долгосрочные прогнозы ее развития, а также ответят на вопросы о том, как руководителям и предпринимателям реагировать на изменения и обеспечить устойчивый рост своего бизнеса.