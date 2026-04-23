Альфа-Банк получил признание от экспертов российского валютного рынка

Эксперты Московской международной валютной ассоциации (ММВА) определили лучших банковских профессионалов на денежном и валютном рынке. Альфа-Банк занял первое место в номинации «Денежный деск года».

Кроме того, старший дилер отдела торговли на валютном и товарном рынках Олеся Кирсанова признана лучшим валютным дилером 2025 года.

ММВА проводит конкурсный опрос «Дилер и Деск Года» с 2000 года. В нем участвуют представители российского финансового рынка — казначеи, дилеры, трейдеры, брокеры, представители регулирующих органов и профессиональных объединений. Они определяют наиболее успешных и профессиональных специалистов, а также лучшие банковские дески.