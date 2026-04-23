Альфа-Банк признан цифровым банком года по версии Blockchain Life

Альфа-Банк получил две престижные награды в рамках международной премии Blockchain Life Awards 2026 – крупнейшего события в индустрии криптовалют, Web 3 и искусственного интеллекта.

Номинации, в которых банк стал победителем:

•Цифровой банк года;

•Лучшая AI инновация в бизнесе.

Победители определялись исключительно по результатам открытого голосования, что подтверждает широкую поддержку и признание со стороны профессионального сообщества.

Церемония награждения прошла во второй день Blockchain Forum 2026, где Альфа Банк выступил в статусе специального банк партнёра. На форуме банк открыл собственный лаунж, предоставив участникам возможность в неформальной обстановке обсудить актуальные вопросы цифровых финансов.

Blockchain Life Awards 2026 – 14 я ежегодная международная премия, посвящённая блокчейну, майнингу и искусственному интеллекту. Цели премии: представление ведущих мировых компаний в различных областях индустрии блокчейна и криптовалют; повышение доверия к ИИ и криптоиндустрии; популяризация технологий блокчейна, криптовалют и искусственного интеллекта.