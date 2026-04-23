Альфа-Банк выдал в первом квартале 2026 года онлайн экспресс-гарантий на 94 млрд рублей

В первом квартале 2026 года Альфа-Банк выдал 41 526 экспресс-гарантий на общую сумму больше 94 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа выданных гарантий составил 20%. Такой рост стал возможен благодаря введению ряда обновлений. Альфа-Банк постоянно ищет новые каналы продаж, улучшает продукт и старается сделать работу клиентов максимально эффективной.

«Альфа-Банк поддерживает предпринимателей, предлагая удобный, быстрый и технологичный способ получения банковских гарантий. Услугой можно воспользоваться в любой точке мира, в любое время, независимо от рабочего графика банка. Мы предлагаем широкий спектр гарантий: для участия в торгах, обеспечения исполнения контрактов, возврата авансовых платежей и гарантийных обязательств. Лимит по предоставлению составляет до 500 млн рублей, а сумма отдельных гарантий — до 300 млн рублей», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.