Альфа-Банк создает единую операционную структуру в розничном лизинге

Альфа-Банк, крупнейший частный банк России, усилит экспертизу в розничном лизинге путем операционной интеграции Европлана и Альфамобиля (розничного подразделения Альфа-Лизинга). Это решение позволит сохранить сильные стороны и управленческий опыт обеих компаний, повысить качество сервиса и расширить клиентскую базу в розничном сегменте рынка. Корпоративный лизинг продолжит развитие под брендом и командой Альфа-Лизинга.

В ближайшей перспективе компании Альфамобиль и Европлан будут поэтапно интегрированы между собой с обменом лучшими практиками во всех функциях. Продуктовые линейки будут объединены, бизнес-процессы — оптимизированы исходя из согласованных целей по увеличению производительности труда и управлению операционными расходами. Региональные сети обеих компаний объединятся в одну операционную структуру. Всё это позволит усилить продуктовое предложение и повысить эффективность обслуживания клиентов. Должность генерального директора Альфамобиля займет член Правления, заместитель генерального директора ПАО «ЛК «Европлан» Анатолий Аминов.

В свою очередь корпоративный лизинговый бизнес — лизинг железнодорожных вагонов, недвижимости, авиатехники и других крупных корпоративных сегментов — продолжит дальнейшее развитие под управлением Альфа-Лизинга.

«Мы тщательно изучили лучшие практики менеджмента обеих компаний, проанализировали клиентскую базу и географическое распределение офисов, а также оценили набор компетенций команд. На основе этих данных мы нашли решение, которое позволяет объединить все полученные инсайты в единую эффективную модель работы. Это решение сделает нас сильнее для наших клиентов, повысит доступность наших услуг и улучшит качество обслуживания на всех уровнях», — сказал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.