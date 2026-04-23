«Полюс» и «Норникель» под прицелом: Минфин обсуждает новый налог на сверхприбыль

Минфин России рассматривает возможность введения налога на сверхприбыль (windfall tax) для отдельных производителей сырья и банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Окончательное решение еще не принято, детальное обсуждение ожидается во втором полугодии.

Кто в списке?

По данным агентства, под потенциальный удар могут попасть крупнейший золотодобытчик «Полюс» и горно-металлургический гигант «Норникель». Обе компании от комментариев отказались.

Зачем это нужно?

Основная цель инициативы — пополнение дефицитного федерального бюджета. Обсуждение возобновилось в конце марта на фоне необходимости поиска новых источников доходов.

Механизм windfall tax уже применялся в 2023 году, когда компании с разовой сверхприбылью заплатили в бюджет 10% от превышения показателей. Тогда это принесло государству 318,8 млрд рублей.

Бизнес-сообщество, в частности глава РСПП Александр Шохин, выступает против глобального налога, но готово обсуждать «точечные решения». «Для большинства отраслей экономики сверхприбыль, с которой берется этот «навеянный ветром» налог, отсутствует», — констатировал эксперт. Он объяснил, что в 2023 году прибыль компаний была обусловлена девальвацией рубля и благоприятной внешней конъюнктурой, чего сейчас не наблюдается.