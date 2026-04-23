8,5 млрд на «бездорожье»: На Ольхоне реконструируют не только дороги, но и переправу

К реконструкции самого протяженного участка автодороги на острове Ольхон озера Байкал приступают специалисты подрядной организации. Сейчас идет закупка инертных и дорожно-строительных материалов, обсуждаются вопросы доставки и размещения техники. Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Подготовку к ним обсудили на совещании под руководством Губернатора региона Игоря Кобзева. Участие в работе приняли специалисты компании-подрядчика, Байкальской природоохранной прокуратуры, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Прокуратуры Иркутской области и администрации Ольхонского муниципального района.

– Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Иркутской области принять необходимые меры по реконструкции автомобильной дороги на острове Ольхон. Это обеспечит мобильность местного населения, увеличение туристического потока и развитие территорий байкальского побережья. Для проведения работ направлено 8,5 миллиарда рублей, значительная часть этой суммы – из федерального бюджета, – прокомментировал Игорь Кобзев.

– На острове Ольхон предусмотрено проведение работ на пяти объектах. Это четыре участка дорог общей протяжённостью более 41 километра и реконструкция причальных сооружений. На одном участке дороги работы полностью завершены. По остальным объектам заключены государственные контракты. Работы идут под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

На автомобильной дороге Хужир – Харанцы, протяженностью пять километров, ремонтные работы завершены в прошлом году. Их стоимость составила 268,6 млн рублей.

В высокой степени готовности находятся два участка автодороги Баяндай – Еланцы – Хужир. Это капитальные ремонты участков на подъезде к поселку Хужир протяжённостью 5,6 км и по главной улице поселка длиной 1,7 км. Их введут в эксплуатацию в этом году.

Самый масштабный проект – реконструкция участка автодороги Баяндай – Еланцы – Хужир с 124-го по 153-й км длиной 28,7 км. Стоимость работ составляет 6,8 млрд рублей. Контракт с подрядной организацией ООО «Сибна» заключен в марте этого года, окончание работ запланировано в 2028 году.

Заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции причальных сооружений для паромной переправы пос. Сахюрта – о. Ольхон (островная часть). Планируемый срок завершения работ – декабрь 2027 года.

Игорь Кобзев подчеркнул, что приведение в нормативное состояние дороги на Ольхоне даст толчок для развития туризма, поэтому параллельно с этим нужно проработать вопросы улучшения инфраструктуры.