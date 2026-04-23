«Кадровый коллапс»: Почему в Иркутске закрываются рестораны и откуда на рынок хлынет армия безработных

Рестораны, кофейни и бары с многолетней историей массово закрываются в Иркутске. Однако, как рассказала консультант по управлению персоналом Оксана Уварова, рынок труда еще не наводнен специалистами из общепита.

«Возможно, кто-то взял паузу, чтобы подумать и перезагрузиться. Кто-то ищет варианты через знакомых. Но я уверена, что ближе к лету мы увидим их на рынке», — прокомментировала она для СИА.

Но она предупреждает, что на рынок труда скоро хлынет волна сокращенных сотрудников из крупных корпораций.

«Кадровый голод убивает бизнес»

Собственники ресторанов, по словам эксперта, жалуются на три главные проблемы:

Нет трафика: «Не можем поднять посещаемость».

Нет команды: Не хватает профессионального управляющего, который мог бы собрать и удержать персонал (официантов, поваров).

Нет маркетинга: В штате нет сильного пиарщика или маркетолога.

Часто владелец пытается быть «человеком-оркестром»: и управляющим, и маркетологом, и решать все текущие проблемы одновременно. В итоге он просто не справляется с нагрузкой.

Несмотря на закрытия заведений общепита, конкуренция на рынке остается высокой. Новые заведения открываются буквально «дверь в дверь» со старыми. «Посетители волной уходят в новые места, чтобы посмотреть, что там интересного. А мы не можем их удержать, потому что у нас нет инструментов для удержания», — делятся владельцы.

Вместо того чтобы судорожно менять меню или запускать акции, Оксана Уварова советует найти профессионального управленца с сильными кадровыми компетенциями.

Часто собственники говорят: «Мы всех знаем в Иркутске, некого смотреть». Однако эксперт уверена: такие люди есть. Просто они не выкладывают резюме в открытый доступ, и до них нужно «достучаться». Более того, есть специалисты, готовые переехать из соседних городов.

«Кадровый ресурс часто решает проблему существования бизнеса», — резюмирует она.

«В Иркутске грядет волна сокращений»

Если говорить о более широком рынке, этой весной достаточное количество корпораций, банков и холдингов планируют сокращения, говорит Оксана Уварова.

«Ко мне уже обратились люди за помощью в поиске работы. Пока они дорабатывают, но говорят, что ближе к лету нужно будет найти новое место, потому что сокращения неизбежны. Речь идет о нефтяных компаниях, банках, крупных логистических и промышленных холдингах, которые десятилетиями были известны в городе. Люди начинают выходить на рынок труда», — отмечает эксперт.

По мнению Оксаны Уваровой, некоторые кандидаты планируют пробовать себя в малом и среднем бизнесе. Однако это иллюзия.

Малый и средний бизнес пытается удержать своих людей и оптимизировать затраты. Им проще поднять зарплату текущему сотруднику, чем взять нового с рынка. В текущих экономических условиях это лишние расходы, которые не оправданы. Сейчас нет столько свободных вакансий, сколько людей выйдет на рынок труда.

«Если резюмировать, ситуация на рынке труда для соискателей непростая. Устроиться на работу будет сложно», — подытожила эксперт.

Напомним, Иркутская область входит в число лидеров по планируемым сокращениям. По данным Роструда, в регионе зафиксирован резкий рост числа работников, рекомендованных к увольнению. Лидерами рейтинга, помимо Приангарья, стали Москва, Омская область и Красноярский край.