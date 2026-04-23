Инго Банк: 33 года заботы и выгоды для клиентов

23 апреля 2026 года Инго Банк отмечает 33-летие со дня основания. Обладая многолетней экспертизой в корпоративном секторе и розничном бизнесе, банк продолжает развиваться и запускать новые услуги и сервисы для клиентов.

В прошлом году Инго Банк провёл ребрендинг , подчеркнув изменения, произошедшие в бизнесе: расширение продуктовых предложений с акцентом на простоту и выгоду условий обслуживания, цифровизацию и клиентоориентированность. Клиенты высоко оценили новые сервисы для семейного банкинга: предложения для лиц старшего возраста, детские карты и семейную группу. С запуском реферальной программы «Приведи друга» клиенты активно рекомендуют ИнгоКарту своим близким.

«Двигаясь в ногу со временем и реагируя на вызовы рынка, мы сохраняем стабильную основу – надёжность, ответственность, клиентоориентированность. За прошедший год банк значимо нарастил объёмы выдач дебетовых карт и выплатил более 1 миллиарда рублей кешбэка участникам программы Инго Бонус. Наша экспертиза в корпоративном сегменте позволяет удерживать конкурентные позиции в цифровом факторинге. Так, по данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), Инго Банк входит в топ-10 по объёмам выплаченного финансирования за 2025 год», – прокомментировал председатель правления Инго Банка Станислав Даныш.

Достижения банка были неоднократно отмечены профессиональным сообществом. По итогам аудита цифрового клиентского опыта в розничных банках CX Digital & Distant Index 2025 Инго Банк занял 4-е место в рейтинге (за год улучшив свои позиции сразу на 20 пунктов) и достиг 6-го места в номинации «Лучший ежедневный банкинг в мобильных банках на Android» Markswebb. Факторинг Инго Банка стал обладателем премии в области цифровизации Digital Leaders Award-2025 в номинации «Проект года в бизнесе».

Свое признание получил и флагманский розничный продукт банка в рейтинге независимого маркетплейса Выберу.ру – ИнгоКарта вошла в топ-3 наиболее привлекательных дебетовых карт для клиентов за 2025 год.

Инго Банк продолжает реализовывать стратегию цифровизации бизнеса, активно развивает дистанционные каналы продаж и обслуживания. Банк предоставляет услуги в более чем 1 000 городах России, сочетая цифровые технологии с сетью физического присутствия.

Реклама. АО Банк Инго. erid:2VfnxvxJv5p