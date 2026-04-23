«Идти маленькими шажками нельзя»: Глава РСПП призвал ЦБ резко снизить ставку

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал Банк России действовать более решительно. По его мнению, на заседании 24 апреля регулятор должен снизить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п.п.), а не ограничиваться шагом в 0,5 п.п., передаёт Интерфакс.

«Нужен импульс для инвестиций»

Шохин считает, что медленное снижение ставки не придаст достаточного импульса инвестиционной активности. Он напомнил, что президент Владимир Путин уже критиковал правительство за низкие экономические показатели и поручил принять меры поддержки.

Читайте также:

Инфляция замедляется: ждём от ЦБ снижения ставки?
23 апреля 2026
Инфляция замерла: данные Росстата усилили ожидания снижения ставки ЦБ
16 апреля 2026

«Было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, а не идти маленькими шажками», — заявил глава РСПП.

Экономика падает, бизнес ждет поддержки

Призыв Шохина прозвучал на фоне негативных новостей. Президент Путин признал, что траектория экономики находится «ниже ожиданий», а ВВП за январь-февраль сократился на 1,8%. Аналитики ЦМАКП также предупреждают о высокой вероятности затяжной рецессии.

Большинство экспертов прогнозируют снижение ставки на ближайшем заседании лишь до 14,5%, однако глава РСПП настаивает на более смелом шаге — до 14%.


Реклама на сайте

