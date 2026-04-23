«Почасовая ставка»: В Госдуму внесут законопроект о новой оплате труда

В Государственную Думу будет внесен межфракционный законопроект, предлагающий ввести в России минимальный почасовой размер оплаты труда (МРЧ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Суть изменений

Проектом предлагается ежегодно устанавливать МРЧ одновременно с федеральным МРОТ. При этом почасовая ставка не может быть ниже той, что рассчитана исходя из месячного МРОТ. На новую гарантию планируется распространить все действующие меры соцподдержки.

Зачем это нужно?

В пояснительной записке к документу указано, что работодатели часто нанимают сотрудников на неполный рабочий день (0,5 или 0,25 ставки), чтобы платить меньше и упростить процедуру увольнения. В результате, даже при наличии работы, люди получают зарплату ниже прожиточного минимума.

Изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ.