«Часть угольных компаний будет ликвидирована»: В Минэнерго спрогнозировали судьбу отрасли

Часть угольных предприятий России, которые не выдержат рыночную конъюнктуру, может быть поглощена более крупными игроками или ликвидирована. Об этом рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев, передаёт ТАСС.

По словам министра, компании, исчерпавшие запасы или ставшие экономически неэффективными, не смогут продолжать работу.

«К сожалению, часть угольных предприятий, которые неэффективны... скорее всего, будут поглощены другими», — заявил он.

При этом Минэнерго пока не планирует вводить дополнительные меры поддержки для всей отрасли. Решение будет принято по итогам первого полугодия после анализа ситуации.