Один из городов Иркутской области отказался от прямых выборов мэра

Местная Дума 23 апреля приняла Устав Зиминского городского округа Иркутской области. В соответствии с ним прямые выборы мэра на территории населенного пункта отменяются.

Прежде муниципальные выборы в целях избрания мэра в Зиме проводились на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

По инициативе действующего градоначальника Андрея Коновалова и в соответствии с новым Уставом теперь выбирать мэра будет Дума из не менее двух представленных кандидатов. Последних смогут выдвигать политические партии, Ассоциация МО Иркутской области, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Общественная палата Приангарья. Проверять претендентов и утверждать будет конкурсная комиссия при губернаторе.

«Предлагаемая модель избрания главы города имеет ряд преимуществ: исключается риск прихода случайных людей. При прямых выборах требования минимальны – возраст, дееспособность. Конкурс же требует профессиональных знаний и опыта», – считает Андрей Коновалов. В качестве положительной стороны изменений он также указал экономию бюджетных средств на проведении выборов.