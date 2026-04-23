Люксовый автомобиль конфисковали у жителя Иркутской области из-за пьяной езды

Житель города Усть-Илимска Иркутской области лишился премиального автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо». Транспорт изъяли из-за пьяной езды, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в начале этого года мужчина повторно был замечен пьяным за рулем – данный факт доказало медицинское освидетельствование. Прежде, в 2024 году, сибиряк уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.

«В связи с этим в отношении него сотрудниками полиции инициировано возбуждение уголовного дела. Машина помещена на арест-площадку», – пояснили в прокуратуре, отметив, что по решению суда транспорт конфисковали.

Автомобилиста приговорили к 350 часам обязательных работ и на два года лишили водительских прав.