Экс-замминистра лесного комплекса Приангарья обвинили в превышении полномочий

В Иркутской области перед судом предстанет бывший заместитель министра лесного комплекса. Ей предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2022 году чиновница, директор лесхоза региона и иные сотрудники подведомственного учреждения решили погасить долги по налогам и зарплаты средствами субсидии, предназначенной для выполнения государственного задания. Ущерб бюджету Иркутской области оценивается в 102 млн рублей.

Наложен арест на имущество обвиняемой на общую сумму 17 млн рублей. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении других фигурантов выделены в отдельные производства.