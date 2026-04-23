Нелегальную зарядную станцию для электротранспорта обнаружили в центре Иркутска

Сотрудники администрации Иркутска обнаружили в центре города нелегальную зарядную станцию для электротранспорта. Она располагается на улице Сухэ-Батора в районе здания № 3, сообщает пресс-служба мэрии.

Собственнику необходимо провести демонтаж объекта добровольно за собственный счет и освободить земельный участок в течение пяти календарных дней. Если это не будет сделано, станцию снесут принудительно, а владельцу придется оплатить расходы. Конструкцию могут разобрать по частям.

«Отказом признается отсутствие действий по демонтажу самовольно размещенного объекта в срок», – подчеркнули в мэрии.