Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 апреля: 11 409,4697 руб/1 г золота и 187,8200/1 г серебра ЦБ РФ с 24 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 409,4697 руб.

1 грамм серебра - 187,8200 руб.

1 грамм платины - 5 009,2798 руб.

1 грамм палладия - 3 750,9500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 108,6501 р. (0,94%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6800 р. (1,41%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,0198 р. (0,22%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,7199 р. (0,60%) .

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное



Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес







