Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 апреля: 11 409,4697 руб/1 г золота и 187,8200/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 409,4697 руб.
- 1 грамм серебра - 187,8200 руб.
- 1 грамм платины - 5 009,2798 руб.
- 1 грамм палладия - 3 750,9500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 108,6501 р. (0,94%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6800 р. (1,41%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,0198 р. (0,22%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,7199 р. (0,60%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.