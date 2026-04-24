Подарок вашему бизнесу: бесплатное подключение ДБО новым клиентам Примсоцбанка

8 апреля 2026 года Примсоцбанк официально вошел в реестр уполномоченных банков ФНС по Автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) и стал первым региональным банком на Дальнем Востоке, предоставляющим услуги данного сервиса. Теперь клиенты могут использовать специальный налоговый режим, позволяющий малому и среднему бизнесу существенно сократить налоговую отчетность и автоматизировать расчёт налогов.
В связи с этим, Примсоцбанк рад предложить новым клиентам (ЮЛ и ИП) особые условия подключения к интернет-банку iBank для Бизнеса в рамках сервиса АУСН. Акция действует с 13 апреля по 29 мая 2026 года.
Условия акции
Новым клиентам доступно:
- 50% скидка на подключение iBank на USB-токене.
- Бесплатное подключение по облачной электронной подписи.
Сервис АУСН предоставляется бесплатно.
Как подключить АУСН
- Откройте расчетный счет в Примсоцбанке (если его еще нет).
- Подключите дистанционное банковское обслуживание (ДБО) iBank для Бизнеса.
- В личном кабинете перейдите в раздел «АУСН» — система автоматически проверит соответствие вашего бизнеса требованиям ФНС.
- Подайте заявку. Статус обработки отобразится в кабинете.
Преимущества АУСН
АУСН упрощает отчетность и уплату налогов: налоговые органы самостоятельно рассчитывают сумму и списывают ее через банковское приложение.
Подробности — на официальном сайте Банка, по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или в отделении Примсоцбанка. Менеджеры помогут с открытием счета и подключением. С регламентом акции можно ознакомиться по ссылке.
