Рубль под давлением: Минфин возвращается на валютный рынок

Во вторник, 22 апреля, рубль после позитивного открытия начал резко сдавать позиции. Курс юаня обновил максимум недели, превысив 11,1 рубля, а доллар подскочил до 74,97 рубля. Ослабление российской валюты ускорилось во второй половине торгов.

Импульс к ослаблению рубля задало заявление Минфина РФ о возобновлении операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Учитывая высокие цены на нефть, ведомство начнет покупать иностранную валюту для пополнения резервов.

Минфин официально подтвердил, что операции по покупке/продаже валюты и золота возобновятся с мая 2026 года. Это делается для снижения влияния волатильности цен на нефть на экономику.

Объем операций за март и апрель будет учтен при определении ежедневных объемов сделок в мае. Информация о размере операций будет публиковаться традиционно — в третий рабочий день месяца в 12:00 по Москве.