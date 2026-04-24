Бюджетное правило возвращается: Что это значит для курса рубля и ваших сбережений

Минфин России объявил о возобновлении валютных операций по бюджетному правилу с мая 2026 года. На этой новости рубль, который утром укреплялся, перешел к снижению и потерял около 1% к доллару. Аналитики объясняют это тем, что государство начнет изымать часть валютной выручки, что ограничит потенциал укрепления национальной валюты.

Как это работает?

Бюджетное правило — это механизм, который «стерилизует» лишние доходы от продажи нефти. Если цена нефти выше установленного порога (в 2026 году это $59 за баррель), Минфин покупает валюту в резервы (ФНБ).

Нефть марки Urals стоит около $104. Это на $45 выше порога. Расчет: По оценкам аналитиков, каждые дополнительные $10 к цене нефти приносят бюджету около 130 млрд рублей в месяц. Сейчас это примерно 585 млрд рублей.

Результат: Именно эти деньги Минфин начнет тратить на покупку валюты в мае, создавая на нее спрос и не давая рублю слишком сильно укрепляться.

Прогноз

Аналитик Владимир Чернов считает, что в мае рубль перейдет от укрепления к стабилизации или умеренному ослаблению. Даже дорогая нефть не поможет ему расти, так как валюту будут скупать для ФНБ. Прогноз по курсу доллара: при текущих ценах на нефть он будет находиться в диапазоне 76–80 рублей.