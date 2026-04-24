В Шелехове прошел день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

Мероприятие, объединившее учеников 8–11 классов и их родителей, состоялось в шелеховском филиале Иркутского техникума архитектуры и строительства.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Это событие стало особенно важным, ведь с 1 сентября 2024 года здесь при финансовой поддержке РУСАЛа стартовало обучение по направлению «Металлургия».

Для ребят, заинтересованных в профессии, было организовано профориентационное мероприятие «Крылатый металл». Ребята узнали о производстве алюминия и о карьерных возможностях в компании.

«Нам важно, чтобы будущие студенты понимали, что такое настоящее производство и знали про РУСАЛ. Это место, где вырастают профессионалы. Спасибо компании за возможность готовить кадры для ИркАЗа здесь, в Шелехове», — подчеркнула Елена Мартынова, директор по персоналу ИркАЗа.

Но словами не ограничились. Школьники приняли участие в профессиональных пробах прямо в стенах техникума. Ребята смогли «примерить» на себя рабочие специальности. Юные шелеховчане оценили главное преимущество учебы по направлению «Металлургия» — возможность совмещать учёбу с практикой на реальном производстве.

«Было бы интересно здесь учиться! Здорово, что во время учёбы можно пройти практику на заводе. Для меня важен хороший заработок, и я понял, что РУСАЛ поможет мне в этом», — делится впечатлениями один из участников дня открытых дверей.

Это и есть главная цель «Профессионалитета»: дать ребятам не просто знания, а реальный путь к успешной карьере в родном городе.

Поддержка этого образовательного проекта — часть масштабной кадровой политики РУСАЛа. Важность практикоориентированного обучения обозначил еще много лет назад основатель компании Олег Дерипаска.