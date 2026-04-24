Зарплатные предложения в Сибири в первом квартале 2026 года превысили ожидания соискателей

Зарплатные предложения работодателей во всех регионах Сибирского федерального округа по итогам первого квартала 2026 года оказались выше ожиданий соискателей. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, проанализировав соотношение предлагаемых и желаемых зарплат. Самые высокие медианные предложения зафиксированы в Республике Тыва, Красноярском крае и Иркутской области.

«Гонка заработных плат, которую рынок наблюдал в предыдущие периоды, в значительной степени завершилась. Сейчас мы видим, что повышение зарплатных предложений сохраняется, но носит более выборочный характер, и, в первую очередь, рост касается дефицитных специалистов, а также соискателей с действительно ценными и актуальными профессиональными компетенциями», – комментирует директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева. Она добавила, что ранее 61% компаний в опросе сервиса заявляли о планах повышать окладную часть в 2026 году.

Согласно данным сервиса, медианные зарплатные предложения по итогам квартала в Тыве достигли 88,3 тыс. рублей, в Красноярском крае – 86,3 тыс. рублей, в Иркутской области – 84,7 тыс. рублей. При этом зарплатные ожидания соискателей во всех регионах Сибири оказались ниже: наиболее высокие медианные ожидания сложились в Новосибирской области – 70,9 тыс. рублей, Красноярском крае – 70,4 тыс. рублей и Иркутской области – 69,4 тыс. рублей. Крупнейшими рынками труда Сибири остаются Новосибирская область с долей в 23% всех вакансий СФО, Красноярский край с 19% и Иркутская область с 15%.