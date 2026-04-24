Новости

«ЕвроТранс» не вернул 600 млн: Компания допустила новый дефолт по цифровым активам

Эмитент «ЕвроТранс» не исполнил в срок обязательства по погашению цифровых финансовых активов (ЦФА) на сумму 600 млн рублей. Об этом свидетельствует уведомление на платформе «А-Токен», сообщают «РБК Инвестиции».

Что произошло?

22 апреля компания должна была погасить выпуск ЦФА «ЕвроТранс-11», но не сделала этого. При этом эмитент выплатил купонный доход по этому же выпуску (12,6 млн руб.) и успешно закрыл выплаты по другим облигациям. Это уже не первая подобная ситуация: ранее компания допускала технические дефолты по «народным» облигациям и купонам.

Реакция рынка и последствия

На фоне проблем с долгами рейтинговые агентства понизили, а затем и отозвали кредитные рейтинги компании. Текущая оценка «Эксперт РА» находится на преддефолтном уровне (ruC). Московская биржа оставила облигации компании в торговом списке, но с пометкой о нарушении законодательства.

Мнение аналитиков

Эксперты отмечают, что для ЦФА нет четкого определения дефолта, поэтому последствия для кредитной истории минимальны. Однако это снижает вероятность «позитивного исхода» для инвесторов именно в этом классе активов.

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) уже обратилась в Банк России с просьбой защитить права инвесторов и внедрить институт представителей владельцев облигаций (ПВО) для будущих выпусков.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес