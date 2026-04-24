CNN: США готовят удары по Ирану в Ормузском проливе в случае срыва перемирия

Военные США разрабатывают планы по нанесению ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива в случае срыва текущего перемирия, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. Особое внимание уделяется динамическому наведению на быстроходные катера, минные постановщики и другие средства, используемые Тегераном для блокировки ключевых морских путей, передаёт РБК.

Первоначально удары по Ирану были сосредоточены на объектах, удалённых от пролива, однако новые планы предусматривают более интенсивные действия в стратегически важном регионе Персидского и Оманского заливов. По данным CNN, многие иранские ракетные комплексы и малые суда остаются в строю, что затрудняет разблокировку пролива.

Источник, знакомый с планами, отметил: «Если не удастся полностью уничтожить военный потенциал Ирана, всё будет зависеть от готовности президента Трампа принять риск и обеспечить проход судов».

Кроме того, США рассматривают возможность ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. Также рассматриваются точечные удары по военным лидерам, выступающим против диалога, включая главкома КСИР Ахмада Вахиди.

Представитель Пентагона заявил, что все варианты действий остаются на столе и президенту предоставляются различные опции.

Двухнедельное перемирие между США и Ираном было объявлено 8 апреля, после чего стороны провели переговоры в Исламабаде, но ключевые вопросы остались нерешёнными.