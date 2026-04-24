Трамп ждет Путина на саммите G20 в Майами: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп ждет Путина на саммите G20 в Майами, Минэнерго РФ предсказало поглощение небольших угольных компаний из-за кризиса, в России заметили почти полное исчезновение фальшивых долларов, а в Иркутской области один из городов отказался от прямых выборов мэра. Подробнее – в обзоре СИА.

Приглашение на саммит?

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что приезд российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами был бы кстати. «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил Трамп, при этом выразив сомнение, что российский лидер все-таки прибудет на мероприятие.

Поглощение компаний

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что часть угольных предприятий в России в текущих экономических условиях могут быть поглощены более крупными. «К сожалению, часть угольных предприятий, которые неэффективны, которые не смогли выдержать это развитие [событий и кризис], скорее всего, будут поглощены другими», – сказал Цивилев. Кроме того, некоторых игроков ожидает полная ликвидация.

Исчезновение фальшивых долларов

Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума: в первом квартале 2026-го выявили 110 поддельных долларовых купюр – за год количество уменьшилось в 13 раз в сравнении с 2025-м, отмечают аналитики РИА Новости. За последние пять лет их среднее число за квартал составило 410 штук. Стоит отметить, что в настоящее время снизилось и общее количество фальшивых иностранных купюр: за год число сократилось в 11 раз, до 123 штук.

Отказ от прямых выборов

Город Зима в Иркутской области остался без прямых выборов мэра. Накануне местная Дума приняла Устав, в соответствии с которым градоначальника теперь будут выбирать не в ходе тайного голосования, как это было прежде, а из числа предложенных кандидатов. Претендентов будет утверждать комиссия при губернаторе. Инициатива направлена на исключение из состава власти «случайных людей» и экономию бюджетных средств.

Превышение полномочий

В Иркутской области предъявлено обвинение бывшему заместителю министра лесного комплекса в превышении полномочий. По версии следствия, женщина и еще ряд сотрудников потратили средства субсидии на погашение долгов по зарплатам и налогам. Ущерб оценивается в 102 млн рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.