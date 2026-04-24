Мэрия Москвы усилила борьбу с хостелами в жилых домах — что грозит владельцам

Мэрия Москвы активизировала борьбу с хостелами, расположенными в многоквартирных домах, посчитав их размещение в жилых комплексах незаконным. Департамент городского имущества (ДГИ) подал в городской арбитраж около 60 исков с 2025 года, требуя изъятия помещений хостелов и их продажи на публичных торгах, а вырученные средства направить первоначальным владельцам, сообщает газета "Ведомости".

Так, 1 декабря 2025 года Арбитражный суд Москвы принял иск ДГИ к ООО «Киселевы и компания», владельцу хостела «Уютный» на Коптевском бульваре площадью 163,1 кв. м. Аналогичные иски поданы к ООО «АН-ник» и бизнесмену Денису Торянину, которым принадлежат мини-гостиница «Рус-Семеновская» на улице Ибрагимова (536,2 кв. м) и помещение в 1-м Волоколамском проезде (239 кв. м) соответственно. В списке объектов, на которые обратили внимание власти, также хостелы «Квартал» на Жигулевской улице, «Добрый дом» на Коптевском бульваре, «Ночь на земле» на проспекте Буденного и другие.

Представитель ДГИ подтвердил факт подачи исков и пояснил, что для открытия гостиницы необходимо, чтобы функциональное назначение помещения предусматривало размещение такого объекта, а участок должен иметь вид разрешённого использования (ВРИ) «гостиничное обслуживание». В противном случае деятельность хостелов считается незаконной.

Юрист компании «Фортком» Анастасия Панарина, представляющая интересы ответчиков, отметила, что большинство исков касаются нежилых помещений на первых этажах многоквартирных домов, и считает требования властей необоснованными.