Бизнес уходит в корпоративные мессенджеры

Интерес к российским коммуникационным платформам после ограничений Telegram в марте 2026 года вырос в пять раз, сообщил «Известиям» директор проектов АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков. По его словам, бизнесу пришлось в сжатые сроки искать альтернативные каналы связи, однако переход происходит поэтапно. Рост спроса на корпоративные платформы фиксируют и разработчики отечественного программного обеспечения.

«Сейчас бизнес все больше смотрит не просто на мессенджеры, а на защищенные коммуникации в закрытом контуре – с полным контролем над данными, инфраструктурой и доступом. Речь идет уже не об отдельном сервисе, а о комплексных программно-аппаратных решениях», – добавил Владимир Зыков.

В пресс-службе TrueConf также отметили устойчивый рост интереса к серверным решениям. «Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к серверным решениям, которые позволяют компаниям полностью контролировать коммуникации и хранение данных. Это ключевое требование со стороны крупного бизнеса и госсектора», – рассказали в компании.

По оценке TrueConf, корпоративные ресурсы для рабочих чатов сегодня используют уже 58% организаций, причем большинство выбирает автономные сервисы с полным контролем инфраструктуры. При этом до 70% компаний по-прежнему сохраняют использование Telegram, IMO и других публичных платформ в своей деятельности. Еще 35-40% организаций работают в гибридном формате, совмещая несколько инструментов для коммуникаций.

Ранее южнокорейский мессенджер KakaoTalk подтвердил резкое увеличение числа пользователей из России. В сервисе предполагают, что рост может быть связан с ситуацией вокруг Telegram, однако точные статистические данные по странам не публикуются.