Общественность против: Зима собрала более тысячи подписей за сохранение прямых выборов мэра

Накануне в Иркутской области город Зима остался без прямых выборов мэра. Местная Дума приняла Устав, в соответствии с которым градоначальника теперь будет выбирать она из числа предложенных кандидатов и утвержденных комиссией при губернаторе региона. Такое положение дел не устроило общественность, которая пыталась собрать подписи, чтобы сохранить прежний формата голосования.

«Борьба за сохранение прямых выборов мэра в иркутском городе Зиме продолжается. Жители собрали подписи под обращением к главе города, в котором просят отказаться от идеи отмены прямых выборов», – сообщается в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Люди отмечают, что право выбирать власть напрямую – это не формальность, это решение, которое влияет на жизнь города и его будущее, потому они хотят иметь такую возможность. Кроме того, это конституционное право граждан России.

Зиминцы считают, что лишение права влиять на выборы руководителя делает власть менее подотчетной и создает риски договоренностей. «Это шаг назад в развитии местного самоуправления и гражданской активности», – отметили жители.

До заседания Думы, на котором был принят Устав, они передали коллективное обращение и свыше тысячи подписей в мэрию, однако повлиять на итоговое решение не удалось.