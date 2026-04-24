Госдума может в мае принять законопроект о продаже изъятых у коррупционеров земельных участков

Государственная дума может в мае принять в первом чтении законопроект, разрешающий продажу земельных участков, изъятых у коррупционеров. Это следует из документов, с которыми ознакомились «Известия», а также подтверждается в думском комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. После снятия действующего запрета конфискованная земля будет выставляться на торги.

«Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Его цель весьма практическая: только по Московской области с 2020 года не удалось реализовать свыше 2 тыс. участков, площадью 581,3 га и кадастровой стоимостью более 2,7 млрд рублей. Это земля, конфискованная по коррупционным делам и обращенная в доход государства, пригодная под коттеджное и дачное строительство. Однако вместо оборота она годами числится на балансе», – рассказал глава профильного комитета Сергей Гаврилов.

Депутат отметил, что законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом замечаний правительства, которое дало положительный отзыв на инициативу с условием внесения поправок. Кабмин предложил сохранить запрет для федеральной земли, не относящейся к конфискату, чтобы ее оборот шел через механизм закона о содействии жилищному строительству. Зампред комитета ГД по собственности Алексей Корниенко сообщил, что законопроект может быть принят в окончательном чтении до конца весенней сессии, которая продлится до 19 июля.

Ранее в Омской области впервые применили новые критерии для изъятия заброшенных земельных участков, вступившие в силу с 1 сентября 2025 года. По решению суда 13 дачных участков перешли в собственность муниципалитета.