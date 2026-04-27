«Большинство проблем мы решили за вас». Антон Кондратьев – о том, почему построить дом в девелоперском поселке проще и безопаснее

«Что такое дом в организованном поселке, да еще и в границах проекта КРТ? Это значит, что большинство проблем за вас уже решили девелопер и государство в лице федерального оператора», – отмечает Антон Кондратьев, руководитель компании «ВСС Дом» (Группа компаний «Востсибстрой»), девелопер проекта пригородного района Ново-Ямской. Юридически чистая земля, социальная инфраструктура и подведенные инженерные сети – базовые преимущества таких проектов. А еще – продуманное планирование, единая архитектурная концепция, проверенные застройщики и комфортная транспортная доступность. Как правильно подойти к переезду за город и почему девелоперский поселок – это хороший выбор, Антон Кондратьев рассказал на круглом столе Газеты Дело.

Шаг первый: определиться с местом

Один из важнейших критериев выбора места для будущего дома – наличие инфраструктуры: инженерной, транспортной и социальной.

– Дача в поселке, куда всё необходимое – от продуктов до спичек – нужно везти с собой, потому что магазина рядом нет, это еще куда ни шло. Но если вы планируете жить за городом постоянно, в таком режиме вы устанете очень быстро, – отмечает Антон Кондратьев.

При этом, подчеркивает он, надо понимать: для социальной инфраструктуры необходимо определенное количество населения. Сетевые супермаркеты, аптеки открываются в локациях от 3000 человек. Банкомату требуется минимум 40 000 операций в месяц. И если вам обещают поселок на 50 домов с магазином, кафе, клубом, то этим обещаниям не суждено сбыться: там не выживет даже мелкая продуктовая лавка.

– Свой проект «Ново-Ямской» мы строим в Пивоварихе – это дает возможность развивать как уже существующую инфраструктуру, так и строить новую. Например, в границах Ново-Ямского появится общественный центр с социальными объектами, спортивной площадкой и ТЦ. Также есть предварительная договоренность с сетью супермаркетов, – поясняет Антон Контратьев.

Шаг второй: оценить техническую инфраструктуру

Эксперт настаивает: нужно выбирать участок с уже подведенными сетями и дорогами.

Конечно, можно и самому пробурить скважину, но это требует дополнительных расходов как на бурение, так и на последующее обслуживание. Да и качество воды может оставлять желать лучшего. Присоединения к электросетям можно ждать очень долго. И даже 300-500 метров гравийной дороги к дому, как заверяет Антон, утомят кого угодно всего за год

– В нашем проекте вы приобретаете земельный участок, который уже обеспечен центральным водоснабжением, подземным электрокабелем, асфальтированными дорогами, тротуарами и благоустроенными общественными территориями – и строите дом без лишних расходов, – указывает девелопер.

Шаг третий: проверить юридическую чистоту участка

Критически важно изучить историю возникновения земельного участка. Многие полагают, что регистрация права собственности автоматически снимает все риски. Но это не так: в Иркутской области масса случаев, когда первичное выделение земли местной властью оспаривалось, признавалось незаконным – и владельцы участков и домов попадали в безвыходное положение.

– Совсем другое дело – участки, которые разыгрывают область и ДОМ.РФ в рамках проектов КРТ. Здесь сделка на 100% юридически чистая. Прямо сейчас у нас в работе два масштабных проекта, в том числе «Ново-Ямской» – новый проект ИЖС на 66 гектарах, где мы работаем совместно с ДОМ.РФ, – напоминает эксперт.

Шаг четвертый: выбрать способ строительства