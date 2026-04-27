«Большинство проблем мы решили за вас». Антон Кондратьев – о том, почему построить дом в девелоперском поселке проще и безопаснее

Шаг первый: определиться с местом
Один из важнейших критериев выбора места для будущего дома – наличие инфраструктуры: инженерной, транспортной и социальной.
– Дача в поселке, куда всё необходимое – от продуктов до спичек – нужно везти с собой, потому что магазина рядом нет, это еще куда ни шло. Но если вы планируете жить за городом постоянно, в таком режиме вы устанете очень быстро, – отмечает Антон Кондратьев.
При этом, подчеркивает он, надо понимать: для социальной инфраструктуры необходимо определенное количество населения. Сетевые супермаркеты, аптеки открываются в локациях от 3000 человек. Банкомату требуется минимум 40 000 операций в месяц. И если вам обещают поселок на 50 домов с магазином, кафе, клубом, то этим обещаниям не суждено сбыться: там не выживет даже мелкая продуктовая лавка.
– Свой проект «Ново-Ямской» мы строим в Пивоварихе – это дает возможность развивать как уже существующую инфраструктуру, так и строить новую. Например, в границах Ново-Ямского появится общественный центр с социальными объектами, спортивной площадкой и ТЦ. Также есть предварительная договоренность с сетью супермаркетов, – поясняет Антон Контратьев.
Шаг второй: оценить техническую инфраструктуру
Эксперт настаивает: нужно выбирать участок с уже подведенными сетями и дорогами.
Конечно, можно и самому пробурить скважину, но это требует дополнительных расходов как на бурение, так и на последующее обслуживание. Да и качество воды может оставлять желать лучшего. Присоединения к электросетям можно ждать очень долго. И даже 300-500 метров гравийной дороги к дому, как заверяет Антон, утомят кого угодно всего за год
– В нашем проекте вы приобретаете земельный участок, который уже обеспечен центральным водоснабжением, подземным электрокабелем, асфальтированными дорогами, тротуарами и благоустроенными общественными территориями – и строите дом без лишних расходов, – указывает девелопер.
Шаг третий: проверить юридическую чистоту участка
Критически важно изучить историю возникновения земельного участка. Многие полагают, что регистрация права собственности автоматически снимает все риски. Но это не так: в Иркутской области масса случаев, когда первичное выделение земли местной властью оспаривалось, признавалось незаконным – и владельцы участков и домов попадали в безвыходное положение.
– Совсем другое дело – участки, которые разыгрывают область и ДОМ.РФ в рамках проектов КРТ. Здесь сделка на 100% юридически чистая. Прямо сейчас у нас в работе два масштабных проекта, в том числе «Ново-Ямской» – новый проект ИЖС на 66 гектарах, где мы работаем совместно с ДОМ.РФ, – напоминает эксперт.
Шаг четвертый: выбрать способ строительства
Кто-то решает строить сам, при необходимости нанимая отдельные бригады на те или иные сложные работы. Но у этого варианта, отмечает Антон, масса недостатков: стройка может занять несколько лет, смета до конца неясна – из-за непредвиденных на старте работ, исправления ошибок, удорожания стройматериалов, да и взять ипотеку невозможно.
Поэтому чаще покупатели обращаются к подрядчикам, которые берут на себя весь объем работ – от фундамента до кровли. Но тут важно правильно выбрать компанию, которая сможет построить дом качественно и в срок.
– Вопрос совсем не праздный, поэтому мы ввели собственную аккредитацию подрядных организаций и провели юридическую и репутационную проверку компаний, наше архитектурное бюро проработало каждый проект на предмет соответствия архитектурному стилю Ново-Ямского, а инженер осуществляет технадзор за всеми этапами строительства. На сегодняшний день мы собрали пул подрядчиков, которых готовы рекомендовать людям, выбирающим Ново-Ямской для своего загородного дома. Наша цель – помочь вам переехать за город, – рассказывает Антон Кондратьев.
Кроме того, девелопер планирует выводить на рынок готовый дома – этот формат удобен тем, кто не хочет ждать полгода, пока закончится стройка.
По его словам, тем, кто хочет возводить дом своими силами, девелопер тоже не отказывает, но рекомендует взять за основу типовой проект из числа тех, что адаптировало для поселка архитектурное бюро ВСС Дом:
Читайте также:
– Эти проекты сразу комплектуются перечнем работ и сметой. И заказчик на старте более-менее точно понимает, сколько будет строить стройка и может избежать проектировочных и технологических ошибок.
|+7 (908) 772-77-72
|вссдом.рф
|@Novo_yamskoy