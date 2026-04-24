Ввод индивидуального жилья рухнул на 50% в Иркутской области

Объемы ввода индивидуального жилья в Иркутской области с начала 2026 года упали на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – такие данные озвучил во время круглого стола Газеты Дело замминистра строительства Иркутской области Евгений Ветров. С чем это связано, разбиралось СИА.

«В 2026 году относительно 2025-го будет спад – фактически на 50% по ИЖС», – сообщил спикер.

Он добавил, что в настоящее время три четверти строящегося в Приангарье жилья составляет именно индивидуальное. За период с 2021 по 2025 год в регионе построили 7,5 млн новых «квадратов», из них ИЖС – 5,5 млн квадратных метров. Это больше, чем в среднем по России.

Падение индивидуального строительства в 2026 году произошло по ряду причин. Во-первых, в 2025 году были зарегистрированы рекордные объемы ввода в сегменте ИЖС – частично они оказались связаны с появившимися дифтарифами на электроэнергию. Чтобы воспользоваться льготами, людям пришлось оформлять свою недвижимость, в том числе объекты, построенные неофициально 10-20 лет назад: явление оказалось массовым. Уже без ажиотажа, но процесс легализации продолжается и сейчас.

Также на спад показателей повлияли и новые условия «игры»: в марте 2025 года рынок ИЖС по аналогии с МКД перешел на счета эскроу, которые стали использоваться при расчете с застройщиками. В целях защиты покупателей их деньги хранятся в банках – подрядчики могут получить средства только после сдачи и регистрации домов.

Тенденция затронула не только Приангарье, но и всю Россию: объем ввода ИЖС в январе-марте 2026 года по стране сократился на 38,1% в годовом выражении, составив 15,3 млн кв. метров. В Приангарье падение оказалось ещё заметнее (50%), что отчасти связано с эффектом высокой базы.

Несмотря на указанные явления, интерес к индивидуальному жилищному строительству в Иркутской области сохраняется, о чем свидетельствуют данные аналитиков Домклик: Приангарье по итогам первого квартала 2026 года является третьим среди регионов РФ по спросу на кредиты для возведения такого жилья – доля в выдачах равна 11%, больше только в Якутии и Астраханской области – 13,5% и 23,3% соответственно.