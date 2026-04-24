ИЭСК за ночь восстановила свет в поселке Молодежный после повреждения силового трансформатора

Специалисты Иркутской электросетевой компании в ночь на 24 апреля полностью восстановили электроснабжение жителей части поселка Молодежный и прилегающих садоводств. Причиной отключения стало внутреннее повреждение одной из фаз силового трансформатора, которое невозможно устранить на месте из-за гарантийных обязательств завода-изготовителя. Перевод питания на второй трансформатор также не представлялся возможным в связи с проводимой на подстанции реконструкцией.

К ликвидации аварии было привлечено несколько бригад, каждая из которых работала в своем направлении: оперативные переключения, монтаж воздушных и кабельных линий для дополнительной связи с другими подстанциями, проверка защит, испытания оборудования и линий, подключение дизель-генераторов.

«К 4 часам утра количество задействованных бригад достигло 12 общей численностью 55 электромонтеров, мастеров, инженеров и руководителей подразделений», – сообщили в компании.

К 6:41 24 апреля свет появился в домах у всех потребителей. Однако на этом работы не завершены – основная задача сейчас состоит в установке, настройке и включении привезенного на подстанцию резервного трансформатора. При этом энергетикам необходимо не допустить перегрузки оборудования других центров питания и линий электропередачи. В связи с этим возможны временные ограничения электроснабжения части потребителей, если это потребуется по условиям сохранения работоспособности сети.